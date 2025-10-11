В Тюмени стартовал восьмой поток проекта «Школа фермера»

Восьмой поток образовательного проекта «Школа фермера» начался в Тюмени по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.
«Школа фермера» — это интенсивный курс теоретического обучения на базе ведущих аграрных вузов и прохождения практики на успешных предприятиях по выбранной специальности. Обучение продлится 2,5 месяца, где 150 часов предусмотрено на теоретические занятия и 100 часов на практику. В результате будут подготовлены 30 человек по специальности «Растениеводство (садоводство)».
«Растениеводство и садоводство на рынке — это очень востребованное направление, как и продукция. Мы со своей стороны будем помогать, продвигать их проекты. Существует грантовая поддержка начинающих фермеров, а впоследствии они смогут участвовать в получении льготных кредитов на покупку техники, получать поддержку из федерального и регионального бюджетов на посадку сельхозкультур и пользоваться другими мерами поддержки», — поделился начальник управления по растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Тюменской области Александр Брежнев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.