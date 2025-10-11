В Тюмени стартовал восьмой поток проекта «Школа фермера»

«Растениеводство и садоводство на рынке — это очень востребованное направление, как и продукция. Мы со своей стороны будем помогать, продвигать их проекты. Существует грантовая поддержка начинающих фермеров, а впоследствии они смогут участвовать в получении льготных кредитов на покупку техники, получать поддержку из федерального и регионального бюджетов на посадку сельхозкультур и пользоваться другими мерами поддержки», — поделился начальник управления по растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Тюменской области Александр Брежнев.