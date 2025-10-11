Левобережная свалка в Новосибирске перестанет принимать мусор в 2026 году

После закрытия «Левобережный» исключат из территориальной схемы обращения с отходами; тем временем «Гусинобродский» готов к наращиванию нагрузки и обладает необходимой инфраструктурой для приёма дополнительного мусора. Это решение уже реализуется: стройотходы и иные виды выбрасываемых материалов сейчас свозят на «Гусинобродский».