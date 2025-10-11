Ричмонд
Левобережная свалка в Новосибирске перестанет принимать мусор в 2026 году

Полигон исчерпал допустимый объём размещения, поэтому приём твёрдых коммунальных отходов будет прекращён, а их потоки перенаправят на полигон «Гусинобродский».

Источник: AP 2024

После закрытия «Левобережный» исключат из территориальной схемы обращения с отходами; тем временем «Гусинобродский» готов к наращиванию нагрузки и обладает необходимой инфраструктурой для приёма дополнительного мусора. Это решение уже реализуется: стройотходы и иные виды выбрасываемых материалов сейчас свозят на «Гусинобродский».

На текущий момент тарификация вывоза мусора не менялась — плата для населения остаётся прежней.

Что касается работ по освоению территории старой свалки, рекультивацию планируют начать в 2025 году; запуск этих работ приурочен к завершению строительства двух комплексов по переработке отходов в пригороде Новосибирска.