Левобережная свалка в Новосибирске перестанет принимать мусор в 2026 году

После закрытия «Левобережный» исключат из территориальной схемы обращения с отходами; тем временем «Гусинобродский» готов к наращиванию нагрузки и обладает необходимой инфраструктурой для приёма дополнительного мусора. Это решение уже реализуется: стройотходы и иные виды выбрасываемых материалов сейчас свозят на «Гусинобродский».
На текущий момент тарификация вывоза мусора не менялась — плата для населения остаётся прежней.
Что касается работ по освоению территории старой свалки, рекультивацию планируют начать в 2025 году; запуск этих работ приурочен к завершению строительства двух комплексов по переработке отходов в пригороде Новосибирска.