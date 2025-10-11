В поселке Лазурном Челябинской области пройдет региональный слет вожатых

Региональный слет вожатых состоится 13−15 октября в молодежном оздоровительно-культурном комплексе «Черемушки» в поселке Лазурном Челябинской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства региона.
Участников ждут образовательные блоки, тренинги, мастер-классы и креативные сессии. В первый день пройдут мастер-класс по созданию эффективной команды, практические занятия по эмоциональной практике и творческий тренинг креативных идей. Во второй день старший вожатый регионального отделения Движения Первых Елена Гончук поделится опытом интеграции повестки сообщества в лагерную жизнь. Далее участников ждет практикум по двум направлениям: «Игровой продюсер» и «Игропластика».
Образовательную часть продолжит начальник отдела патриотического воспитания АНО «Молодежь Южного Урала» Валерия Пименова с выступлением об органичном внедрении патриотических инициатив в лагерные программы. Основатель компании LAVR и социального сообщества «лАвр», сооснователь монтессори-комплекса «Выше Радуги» и «Школы Разума» Алексей Лаврик расскажет о роли наставничества в работе с детьми. Завершится день тропой доверия, гитарником и прощальным огоньком.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.