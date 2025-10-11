В поселке Лазурном Челябинской области пройдет региональный слет вожатых

Участников ждут образовательные блоки, тренинги, мастер-классы и креативные сессии. В первый день пройдут мастер-класс по созданию эффективной команды, практические занятия по эмоциональной практике и творческий тренинг креативных идей. Во второй день старший вожатый регионального отделения Движения Первых Елена Гончук поделится опытом интеграции повестки сообщества в лагерную жизнь. Далее участников ждет практикум по двум направлениям: «Игровой продюсер» и «Игропластика».