Территории Кинельского района станут опытными полями самарского вуза

Ученыe смогут исследовать новые сорта сельскохозяйственных культур и апробировать передовые агротехнологии.

Земельные участки Кинельского района Самарской области будут использоваться для организации производственных посевов и масштабных экспериментов ученых Самарского государственного аграрного университета (ГАУ) по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в районной администрации.

Такая инициатива позволит исследовать новые сорта сельскохозяйственных культур, апробировать передовые агротехнологии, методы защиты растений и стратегии повышения урожайности в конкретных почвенно-климатических условиях области. Сельхозпроизводители смогут внедрять в свое производство только те технологии, которые доказали свою эффективность в ходе многолетних испытаний. Это повысит рентабельность и конкурентоспособность всего агропромышленного комплекса Самарской области.

«От такого взаимодействия выигрывают все стороны. У агровуза появляются полноценные опытные поля, оснащенные всем необходимым для проведения исследований. В свою очередь, аграрии района одними из первых получают уникальную возможность познакомиться с инновационными разработками и увидеть практические результаты научных изысканий, которые будут производиться учеными и сотрудниками университета буквально на наших полях», — отметил глава Кинельского района Юрий Жидков.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.