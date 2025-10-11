Территории Кинельского района станут опытными полями самарского вуза

Такая инициатива позволит исследовать новые сорта сельскохозяйственных культур, апробировать передовые агротехнологии, методы защиты растений и стратегии повышения урожайности в конкретных почвенно-климатических условиях области. Сельхозпроизводители смогут внедрять в свое производство только те технологии, которые доказали свою эффективность в ходе многолетних испытаний. Это повысит рентабельность и конкурентоспособность всего агропромышленного комплекса Самарской области.