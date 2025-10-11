Ричмонд
В Новосибирске 144 снегоуборщика и самосвала вышли на очистку улиц

Помимо техники задействованы 130 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 144 снегоуборщиков и самосвалов вышли очищать улицы от последствий снегопада. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска 11 октября.

Помимо техники, уборкой снега заняты 130 человек. Они очищают тротуары, посыпают их противогололедной смесью, очищают автобусные остановки и подходы к метро. Снег вывозят на снегоотвалы.

— За прошедшие сутки в уборке и вывозе снега с проезжей части было задействовано 400 единиц специализированной техники и 336 дорожных рабочих, — сообщили в мэрии.

По данным городских служб, более 80% спецтехники готово к зиме. Всего зимой будут работать более 500 снегоуборщиков, мини-погрузчиков и самосвалов.