В Новосибирске 144 снегоуборщика и самосвала вышли на очистку улиц

В Новосибирске 144 снегоуборщиков и самосвалов вышли очищать улицы от последствий снегопада. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска 11 октября.
Помимо техники, уборкой снега заняты 130 человек. Они очищают тротуары, посыпают их противогололедной смесью, очищают автобусные остановки и подходы к метро. Снег вывозят на снегоотвалы.
— За прошедшие сутки в уборке и вывозе снега с проезжей части было задействовано 400 единиц специализированной техники и 336 дорожных рабочих, — сообщили в мэрии.
По данным городских служб, более 80% спецтехники готово к зиме. Всего зимой будут работать более 500 снегоуборщиков, мини-погрузчиков и самосвалов.