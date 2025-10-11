Гости фестиваля «Наука 0+» увидят действующий квантовый компьютер

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. РТУ МИРЭА представит действующий трехкубитный квантовый компьютер на научно-популярной выставке ХХ международного фестиваля «Наука 0+» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
Разработки Института информационных технологий РТУ МИРЭА в области квантовых вычислений будут представлены на стенде вуза, который разместится во Дворце пионеров на Воробьевых горах — одной из центральных площадок «Наука 0+».
«Гости фестиваля увидят действующий трехкубитный квантовый компьютер, который используется в учебном процессе в рамках курса “Основы квантовых вычислений”. Также будет демонстрироваться онлайн-платформа квантовых вычислений РТУ МИРЭА. Она помогает создавать и тестировать квантовые алгоритмы на 30-кубитном эмуляторе. Решение совместимо с российской платформой “Эльбрус” и сопоставимо с такими зарубежными аналогами, как библиотеки Qiskit и Cirq», — уточнили ТАСС в университете.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами «Наука 0+» выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН.
Главной темой фестиваля в 2025 году определена «Твоя квантовая Вселенная», в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. Он пройдет 10−12 октября на более чем 100 площадках столицы. Здесь откроются научно-популярные выставки и будут организованы лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.
Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Интеллектуальный партнер — госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер». Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства «В центре науки». Инновационный партнер — Сибур.
ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.