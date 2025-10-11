Ричмонд
Белорусы будут онлайн верифицировать свои сим-карты для пользования в России

В Союзном государстве приняли решение по сим-картам белорусов в России.

Источник: Комсомольская правда

В Союзном государстве приняли решение по верификации сим-карт в России, пишет БелТА.

Напомним, минувшей весной стало известно, что белорусы обязаны сдать биометрию для пользования SIM-картами в России.

Однако процедура верификации сим-карт для белорусов и других проживающих в России иностранцев оказалась несколько проблемной. Так, для продолжения использования сим-карт российских сотовых операторов или покупки новых «симок» абонентам нужно было до 1 июля сдать биометрические данные. Процедура была связана с требованиями безопасности.

И, как уточнил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, с необходимостью перерегистрировать сим-карты столкнулись многие белорусы.

— Но российские граждане могли это делать через «Госуслуги» дистанционно, а у белорусов к этой системе прямого доступа не было. Поэтому возникала проблема очередей, — прокомментировала чиновник.

Госсекретарь уточнил, что для приема заявлений о перерегистрации от белорусов в Москве и Санкт-Петербурге открыты все МФЦ (многофункциональные центры. — Ред.). Но власти хотят пойти дальше и соединить два портала: белорусский «Е-Паслугу» и российский «Госуслуги». Тогда эти две информационные системы смогут оперативно обмениваться данными для подтверждения достоверности.

— Тогда можно будет, не выезжая из Беларуси, пройти перерегистрацию на российских «Госуслугах». Надеемся, что мы эти проблемы скоро решим, — подытожил Глазьев.

И мы писали, что власти Минска предложили привлекать к ответственности глав ЖЭУ, которые не замечают бомжей в подвалах и на чердаках.

Тем временем МВД сообщило подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском: «Сначала маршрутка въехала в трактор, потом во внедорожник».

