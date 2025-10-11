Белорусы будут онлайн верифицировать свои сим-карты для пользования в России

Госсекретарь уточнил, что для приема заявлений о перерегистрации от белорусов в Москве и Санкт-Петербурге открыты все МФЦ (многофункциональные центры. — Ред.). Но власти хотят пойти дальше и соединить два портала: белорусский «Е-Паслугу» и российский «Госуслуги». Тогда эти две информационные системы смогут оперативно обмениваться данными для подтверждения достоверности.