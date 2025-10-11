В Kaspersky рассказали, как мошенники используют ИИ

СИРИУС, 11 окт — РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается новым вещам, мошенники используют его, например, для автоматической генерации фишингового контента — сайтов, страниц, писем, однако им активно пользуются и специалисты по кибербезопасности — для защиты от киберугроз, рассказал РИА Новости технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.
«Злоумышленники применяют искусственный интеллект, например, для автоматической генерации фишинговых страниц, сайтов. Сейчас атакующим проще создавать фишинговый контент с помощью искусственного интеллекта. Однако ИИ активно используют и специалисты по кибербезопасности — для защиты от киберугроз», — сказал он на полях форума Finopolis.
Он отметил, что использование ИИ упрощает работу аферистам, поскольку есть готовый инструмент, который позволяет злоумышленникам автоматически сформировать фишинговое письмо и фишинговый сайт.
Технический директор «Лаборатории Касперского» показал и другу сторону использования искусственного интеллекта.
«ИИ активно используют в своей работе и специалисты по информационной безопасности — в том числе для распознавания фишинговых страниц и писем. Так, например, технология оптического распознавания символов (OCR) позволяет обнаруживать вредоносный текст, спрятанный внутри изображений на фишинговых сайтах», — подчеркнул собеседник агентства.