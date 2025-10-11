В Энгельсе Саратовской области открыли новый пешеходный турмаршрут

Пешеходный туристический маршрут «Энгельс-трек» появился в городе Энгельсе Саратовской области при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Маршрут протянулся по историческому центру и объединяет знаковые места, связанные с культурой, архитектурой и жизнью города. Его изюминкой стали фигурки бычков — символа Энгельса. Например, на Молодежной аллее у кинотеатра «Родина» появился бычок, изображающий оператора со старинной ручной пленочной кинокамерой. В сквере имени Альфреда Шнитке расположен такой же миниатюрный бычок с лирой.
«Новый пешеходный туристический маршрут “Энгельс-трек” пользуется огромным успехом. Прогулка по нему занимает 1,5 часа и позволяет по-новому взглянуть на знакомые улицы. Особой изюминкой маршрута стали шесть бронзовых мини-скульптур быков — символов города. Это гимназист, кинооператор, театрал, моряк, хлебопашец и рыбак. Они превращают маршрут в квест: можно искать быков, узнавать их истории и прикасаться к бронзовым “хранителям” для удачи и вдохновения», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.