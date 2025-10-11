Пожарное депо открыли в деревне Зорино-Быково Иркутского района

Напомним, в Иркутской области действует Концепция перспективного развития пожарно-спасательных служб на 2022−2026 годы. В рамках её реализации в 2025 году завершены работы по возведению ангара для гаража-стоянки Пожарной части № 112 в посёлке Тыреть Заларинского района. Новая постройка предназначена для размещения пожарной автолестницы, приобретённой в этом же году. В посёлке Улькан Казачинско-Ленского района продолжается капитальный ремонт здания Пожарной части № 124, завершение работ запланировано до конца 2025 года.