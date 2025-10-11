Пожарное депо открыли в деревне Зорино-Быково Иркутского района

В деревне Зорино-Быково Иркутского района прошло торжественное открытие нового здания депо пожарной части № 103 ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области». Ранее подразделение размещалось в арендованном помещении, которое не соответствовало необходимым требованиям, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
В церемонии открытия приняли участие исполняющий обязанности министра имущественных отношений Иркутской области Кирилл Просвирин, начальник управления по гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности и региональному надзору Алексей Шестаков, заместитель начальника 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области Евгений Мужчинкин, глава администрации Усть-Балейского муниципального образования Виктор Тирских, а также руководитель ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Игорь Уткин.
Строительство нового депо профинансировано из областного бюджета — на эти цели было выделено свыше 21 миллиона рублей. Район ответственности пожарной части охватывает десять населённых пунктов: Баруй, Верхний Кет, Сайгуты, Степановка, Бухун, Горохово, Усть-Балей, Еловка, Зорино-Быково и Быково. Общее количество проживающих в этих деревнях превышает 3 тысячи человек. В районе также расположены садовые товарищества.
Как отметил Кирилл Просвирин, в пожароопасный сезон все эти территории подвержены риску ландшафтных и лесных пожаров, поэтому наличие современного пожарного депо имеет особое значение. Кроме того, в зоне выезда части находятся важные объекты инфраструктуры — школы, больницы и различные общественные учреждения, работающие круглосуточно.
Площадь нового здания ангара составляет 294 квадратных метра. В составе подразделения работает 11 штатных сотрудников, на круглосуточном дежурстве находятся два пожарных автомобиля.
Напомним, в Иркутской области действует Концепция перспективного развития пожарно-спасательных служб на 2022−2026 годы. В рамках её реализации в 2025 году завершены работы по возведению ангара для гаража-стоянки Пожарной части № 112 в посёлке Тыреть Заларинского района. Новая постройка предназначена для размещения пожарной автолестницы, приобретённой в этом же году. В посёлке Улькан Казачинско-Ленского района продолжается капитальный ремонт здания Пожарной части № 124, завершение работ запланировано до конца 2025 года.