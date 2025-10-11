Ричмонд
Самолет Шарм-эль-Шейх — Москва совершил посадку в Минске

В Минске приземлился самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Летевший из Шарм-эль-Шейха в Москву самолет сделал посадку в Национальном аэропорту «Минск», пишет БелТА.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, 10 октября в 21.55 по минскому времени в Национальном аэропорту совершил посадку самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Москву. Несколько часов борт египетского перевозчика пробыл в Беларуси, а затем продолжил полет по маршруту.

— Самолет благополучно вылетел из Минска в Москву в 23.15 и совершил посадку во «Внуково» в 0.22, — уточнили в Национальном аэропорту.

Причина, по которой борт египетской авиакомпании делал посадку в Минске, не уточняется.

