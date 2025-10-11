В Ульяновской области прошла конференция в честь 80-летия онкослужбы

Научно-практическая конференция, посвященная 80-летию онкологической службы, состоялась 9 октября в Ульяновской области. Развитие медицины и повышение профессионализма специалистов отвечает задачам национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».
В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущие онкологи и медицинские физики регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй». В рамках конференции прошли три тематических симпозиума: «В фокусе — пищеварительная система: новые алгоритмы в онкологии», «Интегративный подход в онкологии: наука, лечение и качество жизни пациента» и «Гендерно-специфичные cancers: особенности профилактики, диагностики и терапии». Эксперты обсудили фармакоэкономические аспекты лекарственной терапии, инновации в радиотерапии и реконструктивной хирургии и многое другое.
«Сегодня онкологическая помощь в регионе активно развивается. Меняется организационная структура, внедряются современные технологии лечения. Мы продолжаем повышать доступность диагностики для населения, совершенствуем маршрутизацию пациентов, активно развиваем лекарственную терапию и радиотерапию. Подобные профессиональные площадки способствуют обмену передовым опытом и формированию единого научно-практического подхода к онкологической помощи», — отметила глава регионального минздрава Мария Шалягина.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.