В Ульяновской области прошла конференция в честь 80-летия онкослужбы

В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущие онкологи и медицинские физики регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй». В рамках конференции прошли три тематических симпозиума: «В фокусе — пищеварительная система: новые алгоритмы в онкологии», «Интегративный подход в онкологии: наука, лечение и качество жизни пациента» и «Гендерно-специфичные cancers: особенности профилактики, диагностики и терапии». Эксперты обсудили фармакоэкономические аспекты лекарственной терапии, инновации в радиотерапии и реконструктивной хирургии и многое другое.