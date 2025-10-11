В Ростовской области на трассе «Ростов — Ставрополь» в аварии погиб мужчина

В Зерноградском районе на автодороге «Ростов-на-Дону — Ставрополь» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек и пострадали двое. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
Авария случилась 11 октября около 02:15. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не справился с управлением, после чего машина съехала вправо с дороги, совершила наезд на опору крепления прибора замера скорости и опрокинулась.
Вследствие ДТП погиб 34-летний пассажир иномарки. Водитель и второй пассажир, 38 лет, получили травмы. Медики доставили их в Зерноградскую центральную районную больницу.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Следственные мероприятия проводят следователи полиции. Все обстоятельства случившегося выясняются.
