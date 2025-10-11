Башкирию с официальным визитом посетил руководитель Росмолодежи

В минувшую пятницу, 10 октября, в уфимском Белом доме глава республики Радий Хабиров провел рабочую встречу с руководителем Росмолодежи Григорием Гуровым.
Федеральный чиновник обсудил с главой Башкирии обсуждали перспективы и направления развития молодежной политики. Наша республика является одним из самых молодежных регионов России, здесь проживает более миллиона молодых людей.
О том, как власти Башкирии работают с молодежью, Хабиров доложил Григорию Гурову.
— Мы открываем новые молодежные центры в городах и районах республики, проводим мероприятия, стараемся, чтобы у наших парней и девушек были все условия для занятий спортом, творчеством, реализации самых смелых своих идей. Благодарю Григория Александровича за высокую оценку нашей работы, — написал по итогам встречи в своих соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.
