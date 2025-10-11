Ричмонд
Экс-мэр Новосибирска Локоть прилетел на военный парад в Пхеньян

Мероприятие проходило в ночное время на площади имени Ким Ир Сена.

Источник: соцсети Анатолия Локтя

Экс-мэр Новосибирска, Анатолий Локоть, присутствовал на военном смотре в Пхеньяне, столице Северной Кореи. В своем Telegram-канале, 11 октября, он поделился впечатлениями об увиденном. Парад проходил ночью на площади имени Ким Ир Сена. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на парад на автомобиле «Аурус», подарке от российского президента Владимира Путина.

Бывший глава города выразил восхищение размахом и впечатляющим характером парада северокорейской армии. «Особенно врезалась в память колонна, во главе которой несли два флага: КНДР и России. Солдаты были облачены в российскую военную форму и двигались под мелодию “Служу России”! Наша делегация бурно отреагировала, с энтузиазмом выкрикивая “Ура!” и подпевая знакомой музыке», — сообщил экс-мэр.

Сообщается, что Анатолий Локоть посетил Пхеньян в составе делегации, представляющей Коммунистическую партию Российской Федерации.

