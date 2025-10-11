Только в двух областях Беларуси можно свободно ходить в лес

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Ограничения на посещение лесов действуют на территории почти всей Беларуси, следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства республики.
Полный запрет на посещение лесов до сих пор действует в Лепельском районе Витебской области, там установлен четвертый класс пожарной опасности. В остальных регионах Витебщины походы в леса ограничены.
Территории Брестской, Гродненской и Минской областей на карте Минлесхоза полностью окрашены желтым цветом. Это значит, что там также действуют ограничения на посещение лесных массивов и установлен третий класс пожарной опасности.
На Могилевщине открытыми для посещения считаются Быховский, Глусский, Кличевский, Краснопольский, Славгородский и Чериковский, остальные — также под ограничениями.
В Гомельской области пожароопасная ситуация самая стабильная: ограничения введены только в Житковичском районе. В остальных регионах Гомельщины ходить в лес можно абсолютно свободно, так как там нет рисков возникновения пожаров.
Ответственность за нарушение запрета.
В период ограничений в лесных массивах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф — до 12 базовых величин (504 рубля).
Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых величин (1260 рублей).
В случае, если нет ограничений на посещение леса, разрешено проводить турпоходы и жечь костер, его нужно располагать на безопасном расстоянии от палатки. Рядом с огнем необходимо держать воду или зеленые ветки, чтобы можно было потушить огонь. Также костер рекомендуется заранее окапывать или обкладывать камнями.
Тушить костер следует до тех пор, пока не исчезнут тлеющие угли, подчеркивают спасатели.