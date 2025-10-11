Только в двух областях Беларуси можно свободно ходить в лес

В случае, если нет ограничений на посещение леса, разрешено проводить турпоходы и жечь костер, его нужно располагать на безопасном расстоянии от палатки. Рядом с огнем необходимо держать воду или зеленые ветки, чтобы можно было потушить огонь. Также костер рекомендуется заранее окапывать или обкладывать камнями.