Более 150 предприятий Иркутской области проведут экскурсии для школьников и студентов

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» пройдет с 13 по 17 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Более 150 предприятий проведут экскурсии для школьников и студентов Иркутской области в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Иркутская область примет участие во Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». С 13 по 17 октября школьники и студенты посетят более 150 предприятий и организаций, — говорится в сообщении.

Участники экскурсий смогут «изнутри» увидеть работу компаний, задать интересующие вопросы специалистам. Цель акции — помочь старшеклассникам и студентам определиться с выбором профессии, показать реальные условия труда и перспективы карьерного роста.