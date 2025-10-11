Более 150 предприятий Иркутской области проведут экскурсии для школьников и студентов

Более 150 предприятий проведут экскурсии для школьников и студентов Иркутской области в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Иркутская область примет участие во Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». С 13 по 17 октября школьники и студенты посетят более 150 предприятий и организаций, — говорится в сообщении.
Участники экскурсий смогут «изнутри» увидеть работу компаний, задать интересующие вопросы специалистам. Цель акции — помочь старшеклассникам и студентам определиться с выбором профессии, показать реальные условия труда и перспективы карьерного роста.