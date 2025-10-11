В Пермском крае изменится движение трех междугородних автобусов

Автобус № 109, который ходит между селом Култаево и Пермью, теперь будет начинать и заканчивать путь у остановки напротив дома 11 на улице Нижнемуллинской. Для разворота водители будут использовать специальную площадку между домами 13 и 15 на этой же улице.