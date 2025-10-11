Ричмонд
В Пермском крае изменится движение трех междугородних автобусов

Это связано с завершением строительства разворотного кольца в Култаево.

Источник: Комсомольская правда

С 13 октября изменятся маршруты автобусов № 109, 339 и 461 в Пермском крае.

Автобус № 109, который ходит между селом Култаево и Пермью, теперь будет начинать и заканчивать путь у остановки напротив дома 11 на улице Нижнемуллинской. Для разворота водители будут использовать специальную площадку между домами 13 и 15 на этой же улице.

Маршруты № 339 (Пермь—Усть-Качка) и № 461 (Станция Малиновская—Пермь) будут двигаться по Нижнемуллинской улице до пересечения с Космонавтов, делать разворот на новом кольце и возвращаться обратно. Останавливаться они будут напротив дома 11, где можно будет садиться и выходить с обеих сторон улицы.

Эти изменения связаны с завершением строительства разворотного кольца в Култаево.