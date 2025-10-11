Ричмонд
В Башкирии начался ремонт дороги Бураево — Старобалтачево — Куеда

В Татышлинском районе меняют асфальт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы ведутся на участке от границы Татышлинского и Балтачевского районов до развязки в направлении деревень Асавды и Старокальмиярово. Обновят дорогу протяженностью 5 км, сообщает минтранс республики. После укладки асфальта дорожники также обновят остановочные площадки, укрепят обочины и нанесут разметку.

Дорога связывает три района: Балтачевский, Бураевский и Татышлинский. В них проживает порядка 50,5 тысячи человек. Также эта трасса обеспечивает транспортную связь между нашей республикой и Пермским краем. Ежесуточно по ней проезжает более 3 тысяч автомобилей. Поэтому важно привести ее в порядок, отметила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Ремонт планируют завершить до конца 2025 года.

Ранее «Башинформ» писал о том, что на дороге Уфа — Бирск — Янаул возводят новый мост.