В Башкирии начался ремонт дороги Бураево — Старобалтачево — Куеда

Дорога связывает три района: Балтачевский, Бураевский и Татышлинский. В них проживает порядка 50,5 тысячи человек. Также эта трасса обеспечивает транспортную связь между нашей республикой и Пермским краем. Ежесуточно по ней проезжает более 3 тысяч автомобилей. Поэтому важно привести ее в порядок, отметила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.