Минтруда сказало, на что большинство белорусских семей тратят семейный капитал

На досрочное распоряжение семейным капиталом на 1 октября было подано более 99,5 тысячи заявлений. Из них без малого 80 тысяч заявлений белорусские многодетные семье подали на улучшение жилищных условий. Еще 10,8 тысячи семей захотели воспользоваться семейным капиталом для получения медуслуг, 8,7 тысячи — на получение образования, 7 заявлений подано на приобретение товаров для инвалидов.