Минтруда сказало, на что большинство белорусских семей тратят семейный капитал

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, на что белорусские многодетные семьи в основном тратят семейный капитал.
Так, на 1 октября 2025-го для многодетных семей в Беларуси было открыто 149 250 депозитных счетов. Из них счетов «Семейный капитал»: 82,6 тысячи на сумму 826 миллиона долларов и 66,6 тысячи депозитов на сумму 1,76 миллиарда белорусских рублей.
На досрочное распоряжение семейным капиталом на 1 октября было подано более 99,5 тысячи заявлений. Из них без малого 80 тысяч заявлений белорусские многодетные семье подали на улучшение жилищных условий. Еще 10,8 тысячи семей захотели воспользоваться семейным капиталом для получения медуслуг, 8,7 тысячи — на получение образования, 7 заявлений подано на приобретение товаров для инвалидов.
— Принято 96 346 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, — прокомментировали в Минтруда.
Напомним, в Беларуси семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении или удочерении третьего либо последующего ребенка.
С 1 января 2025-го размер семейного капитала составляет 33 275 белорусских рублей.
Тем временем белорусы смогут онлайн верифицировать свои сим-карты для пользования в России.