В Уфе открыли проезд по арочному мосту через реку Белую

Сегодня, 11 октября, в Уфе после капитального ремонта открыли старый арочный мост через Белую. По давней традиции, первыми по путепроводу проехали сами строители. Видео момента, как два грузовика «Шакман» проехали по мосту, разлетелось по соцсетям и мессенджерам.
Движение запустили в торжественной обстановке, перед жителями выступили глава Башкирии Радий Хабиров и мэр Уфы Ратмир Мавлиев. После этого впервые с 2017 года по арочному мосту поехали машины.
Напомним, арочный мост через реку Белая был простроен в Уфе 69 лет назад. В 2017 году он был признан аварийным и полностью перекрыт. В 2021 году был построен и открыт специальный мост-вставка, между старым и «новым» мостами.
И вот в 2025 году после восьмилетнего перерыва было возобновлено движение по этому путепроводу. Теперь на южном выезде из Уфы работают 12 полос движения — по 6 в каждую сторону.
