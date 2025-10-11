Будущих историков надо готовить в вузах по всей России, заявил Нарышкин

ТЮМЕНЬ, 11 окт — РИА Новости. Будущих историков надо готовить в вузах всех регионах России, особенно в приграничных, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Он по видеосвязи выступил с приветствием к участникам проходящего в Тюмени Национального форума преподавателей истории.
«Ратуем за то, чтобы количество выделяемых вузам бюджетных мест на исторические специальности как минимум сохранялось, а подготовка будущих историков велась бы во всех субъектах Российской Федерации, особенно в приграничных регионах», — сказал Нарышкин.
Являясь центром ответственности по укрупненной группе специальностей «История и археология», Российское историческое общество совместно с министерством науки и высшего образования РФ прилагают серьезные усилия для эффективного распределения контрольных цифр приема в высшие учебные заведения, отметил Нарышкин.