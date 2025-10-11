В Воронеж прибудет частица покрова Пресвятой Богородицы из Франции

В Воронеже с 12 по 14 октября будет гостить ковчег с частицей покрова Пресвятой Богородицы из Шартрского собора Франции. Святыню можно будет увидеть в Благовещенском кафедральном соборе Воронежа.
Торжественная встреча ковчега пройдет в воскресенье 12 октября в 8:30 перед началом Божественной литургии.
В стенах Благовещенского собора ковчег будет прибывать с 12 по 14 октября. Часы работы кафедрального собора с 7:00 до 21:00.
С 15 по 19 октября святыню разместят в воронежском Дворце творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1), где в эти дни будет проходить духовно-просветительский форум «Под покровом Пресвятой Богородицы».