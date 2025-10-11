Нарышкин: уровень знаний истории у студентов российских вузов вырос

«Уже второй год обучающиеся во всех российских высших учебных заведениях осваивают значительно обновленный и расширенный курс отечественной истории. Результаты говорят сами за себя. По данным мониторинга, проведенного нами в мае, около 70% молодых людей, завершивших обновленный курс, правильно ответили на большую часть вопросов, в то время как количество троечников, набравших минимальные баллы, наоборот, снизилось за год почти в два раза», — сказал Нарышкин.