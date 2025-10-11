Закрытие дорог, гололед: Павлодар засыпало снегом

«В связи с ухудшением погодных условий, выпадением осадков в виде мокрого снега и образования гололедицы на дорогах, ожидается закрытие движения на автодорогах области. Полиция настоятельно рекомендует водителям следить за изменениями погоды, смс-рассылкой и не выезжать в случае закрытия дорог», — призвали водителей.
А населению, проживающему в сельской местности при непогоде рекомендовали воздержаться от пеших походов на дальние расстояния.
«Рекомендуем водителям транспортных средств заранее планировать свои маршруты, быть предельно внимательными и при движении соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию. Воздержаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112 или 102», — сообщили стражи порядка.
В акимате Павлодара сообщили, что коммунальные службы города работают в усиленном режиме.
«В связи с первым снегопадом сезона на улицы вышло более 300 единиц спецтехники и около 250 работников коммунальных предприятий. Основное внимание уделяется расчистке магистральных улиц, остановочных павильонов, тротуаров и пешеходных переходов, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов», — отметили в ведомстве.
Особый приоритет отдан остановкам общественного транспорта и центральным участкам улично-дорожной сети. В ведомстве добавили, что снег вывозится за пределы города, а проезжая часть и тротуары обрабатываются противогололедными материалами для предотвращения образования наледи. Работа в данном направлении будет продолжена.