Закрытие дорог, гололед: Павлодар засыпало снегом

«Рекомендуем водителям транспортных средств заранее планировать свои маршруты, быть предельно внимательными и при движении соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию. Воздержаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112 или 102», — сообщили стражи порядка.