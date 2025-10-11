Ричмонд
22% жителей Иркутска имеют дополнительный источник дохода

Чаще всего дополнительный источник дохода есть у мужчин, нежели чем у женщин.

Источник: Комсомольская правда

22% жителей Иркутска имеют подработку помимо основной работы. Об этом КП-Иркутск сообщили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, которые провели опрос среди населения города в период с 1 по 8 октября этого года.

— 51% жителей Иркутска пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы обзавестись им. 27% опрошенных респондентов не интересуются подработками, — говорится в сообщении.

Чаще всего дополнительный источник дохода есть у мужчин, нежели чем у женщин. В процентном соотношении это 28% и 17% соответственно. Наиболее активны в поиске работы люди в возрасте от 35 до 45 лет.

Причем дополнительный источник дохода предпочитают искать именно те сотрудники, чья заработная плата на основном месте работы превышает отметку в 100 тысяч рублей, делают это около 29% опрошенных. А вот среди работников с зарплатой ниже уровня 50 тысяч рублей аналогичную активность проявляют лишь 16%.