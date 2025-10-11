Куйбышевский район Иркутска частично остался без электроэнергии

Днем 11 октября несколько жителей домов в Куйбышевском районе Иркутска остались без электроэнергии. Частичное отключение света произведено для ликвидации технологического нарушения режима работы сети. Об этом КП-Иркутск сообщили в тг-канале Иркутской электросетевой компании.