Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ 5: куда чаще всего едут отдыхать туристы из Узбекистана

Чаще всего узбекистанцы посещали соседний Кыргызстан — за 8 месяцев там побывало 2,3 миллиона человек.

Источник: Sarvar Samigov/CC0

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе — августе 2025 года за границей побывали 5,2 млн туристов из Узбекистана.

Этот показатель увеличился почти на 1,1 млн человек или на 26,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Чаще всего в текущем году узбекистанцы посещали соседний Кыргызстан — 2,3 миллиона человек.

В каких еще странах побывали узбекские туристы за 8 месяцев 2025 года:

Казахстан — 956 тысяч;

Таджикистан — 887,9 тысячи;

Россия — 312,7 тысячи;

Турция — 181,7 тысячи;

Саудовская Аравия — 165,7 тысячи;

Также в числе популярных туристических направлений ОАЭ, Египет, Вьетнам и Китай.