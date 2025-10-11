Топ 5: куда чаще всего едут отдыхать туристы из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе — августе 2025 года за границей побывали 5,2 млн туристов из Узбекистана.
Этот показатель увеличился почти на 1,1 млн человек или на 26,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Чаще всего в текущем году узбекистанцы посещали соседний Кыргызстан — 2,3 миллиона человек.
В каких еще странах побывали узбекские туристы за 8 месяцев 2025 года:
Казахстан — 956 тысяч;
Таджикистан — 887,9 тысячи;
Россия — 312,7 тысячи;
Турция — 181,7 тысячи;
Саудовская Аравия — 165,7 тысячи;
Также в числе популярных туристических направлений ОАЭ, Египет, Вьетнам и Китай.