Строительство школы на 1550 мест завершают в Иркутске

В Иркутске завершают строительство школы на улице Ярославского, рассчитанной на 1550 мест. Общая готовность объекта составляет 90%, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. С ходом работ ознакомился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Школа будет состоять из девяти блоков. Большинство из них — трехэтажные с подвалом. Помимо учебных кабинетов в здании предусмотрены бассейн, пищеблок и столовая, медкабинет и библиотека, спортивный и актовый зал на 550 мест. Рядом будет площадка для проведения торжественных мероприятий, спортивная и игровая зоны для младших классов. Общая площадь образовательного комплекса составит 34,7 тысячи кв.метров.
Выполнен большой объем работ: возведен каркас здания и смонтирована кровля. Здание закрыто от внешней среды: остекление и отделка фасадов выполнены на 99%. Завершена прокладка основных наружных инженерных сетей — теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Активно ведутся отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем. С 1 ноября подрядчик приступит к пусконаладочным работам.
Для соблюдения графика на площадке ежедневно задействовано 185 человек и 12 единиц техники. Работы идут одновременно во всех блоках. В учебных корпусах ведется монтаж электрики, слаботочных систем, сантехники, подвесных потолков и чистовая отделка. В спортивном блоке монтируется уличное оборудование и обустраивается стадион, в столовой устанавливается технологическое оборудование, а в актовом зале — светильники, также отделываются потолки.
«Важно, что учреждение будет ориентировано не только на базовое образование, но и на профориентацию. Здесь создадут классы ВГИК, МЧС, Росгвардии, “Фармасинтеза”, ИНК, Иркутского авиазавода и другие. Отмечу, что открытие школы позволит нам разместить здесь ребятишек из ближайших учреждений, где мы планируем капремонты, чтобы этот процесс прошел максимально комфортно для всех, — сказал Игорь Кобзев.
Мэр Иркутска Руслан Болотов рассказал, что образовательное учреждение будет открыто уже в феврале 2026 года. Новый объект внесет большой вклад в решение проблемы с двухсменным обучением в существующих школах района, значительно снизив нагрузку на них.
Напомним, общая стоимость проекта составляет 3,7 млрд рублей. Строительство ведется в рамках государственной программы «Развитие образования» при поддержке партийной программы «Единой России». Ранее ход строительства вместе с губернатором проверил Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Якушев.