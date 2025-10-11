В Ростовской области автомобиль сбил двух пешеходов на переходе

На автомобильной дороге в городе Шахты Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Об инциденте сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария случилась 10 октября около 19 часов вечера на Комиссаровском переулке. По предварительной информации, 26-летний водитель за рулем автомобиля «Хендай Акцент» совершил наезд на 48-летнего и 31-летнего мужчин.
На момент ДТП пешеходы находились на нерегулируемом пешеходном переходе. Оба пострадавших в результате наезда получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все детали и причины произошедшего.
