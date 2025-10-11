Проект бийского колледжа вошел в число лучших практик Алтайского края

Региональный банк передовых педагогических и управленческих практик пополнился проектом «Создание методического полигона по совершенствованию воспитательной деятельности в профессиональных образовательных организациях Алтайского края» от Бийского государственного колледжа. Развитие системы образования отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
Методический полигон — это динамичная платформа для обмена опытом, апробации новых форматов работы и повышения квалификации педагогов. В рамках проекта, объединившего педагогов и студентов, было проведено более 40 мероприятий, организовано четыре стажерские практики, в которых приняли участие 106 педагогов из 45 профессиональных образовательных организаций Алтайского края.
«Мы очень рады, что труд педагогов Бийского государственного колледжа получил такую высокую оценку. Методический полигон доказал, что воспитание — это не набор формальных мероприятий, а живой процесс, который можно и нужно постоянно совершенствовать, создавая для обучающихся колледжа комфортную и развивающую среду», — подчеркнула заместитель директора колледжа по воспитательной работе, руководитель проекта Эльза Пташинская.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.