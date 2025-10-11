Переживший сильный пожар ТЦ «Беларусь» в Витебске станет деловым центром с кино, гостиницей и фудкортом

В Витебске решили восстановить ТЦ «Беларусь» после сильного пожара зимой 2024-го, пишет газета «Вiцьбiчы».
Здесь мы писали о том, что было известно о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске: «Эвакуация через окна, 10 пострадавших, несколько очагов возгорания». А после глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет.
Сейчас стало известно, что витебский ТЦ будет восстанавливаться после сильного пожара. Сообщается, что в ТЦ, который принадлежит частной компании «МегаЕвротекс», воплотят новую концепцию. На месте существующего строения возведут культурно-деловой центр с развлекательной зоной: кинозалом, фудкортами и целым игровым этажом для детей. При этом центр сохранит свои торговые функции в виде крупноформатной торговли. Также на его территории появится пятиэтажный гостиничный комплекс.
— Город готов пойти навстречу собственнику торгового центра и, при необходимости, выделить дополнительный земельный участок для реализации проекта, — прокомментировал председатель Витебского горисполкома Алексей Героев.
