Переживший сильный пожар ТЦ «Беларусь» в Витебске станет деловым центром с кино, гостиницей и фудкортом

Здесь мы писали о том, что было известно о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске: «Эвакуация через окна, 10 пострадавших, несколько очагов возгорания». А после глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет.