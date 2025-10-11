Уфа получила новую партию троллейбусов «Горожанин»

«Понимаю, какой непростой ваш труд, но такой важный. И я надеюсь, что новые троллейбусы будут удобными для вас и комфортными для пассажиров. Мы дальше будем углублять кооперацию с нашими белорусскими партнерами и покупать новые троллейбусы», — сказал Радий Хабиров.
Новый подвижной состав электротранспорта будет курсировать на восьми маршрутах в южной и северной частях Уфы.
Эти машины — результат российско-белорусской промышленной кооперации. Совместный продукт Уфимского трамвайно-троллейбусного завода и Минского автозавода. Здесь есть всё необходимое для удобства пассажиров — от климат-контроля до средств доступности для маломобильных граждан.
За пять лет завод выпустил более 700 троллейбусов, большая часть из них теперь ездит по дорогам других российских регионов. По уфимским проспектам и улицам пассажиров возят 34 таких современных троллейбуса с увеличенным автономным ходом.
Ранее «Башинформ» писал о том, что Уфа до конца года получит 10 новых троллейбусов, а в начале 2026 года еще пять.