Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфа получила новую партию троллейбусов «Горожанин»

В День Республики в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров передал ключи от новых троллейбусов «Горожанин». На торжественной церемонии вручения руководитель региона поблагодарил водителей за их труд.

Источник: Башинформ

«Понимаю, какой непростой ваш труд, но такой важный. И я надеюсь, что новые троллейбусы будут удобными для вас и комфортными для пассажиров. Мы дальше будем углублять кооперацию с нашими белорусскими партнерами и покупать новые троллейбусы», — сказал Радий Хабиров.

Новый подвижной состав электротранспорта будет курсировать на восьми маршрутах в южной и северной частях Уфы.

Эти машины — результат российско-белорусской промышленной кооперации. Совместный продукт Уфимского трамвайно-троллейбусного завода и Минского автозавода. Здесь есть всё необходимое для удобства пассажиров — от климат-контроля до средств доступности для маломобильных граждан.

За пять лет завод выпустил более 700 троллейбусов, большая часть из них теперь ездит по дорогам других российских регионов. По уфимским проспектам и улицам пассажиров возят 34 таких современных троллейбуса с увеличенным автономным ходом.

Ранее «Башинформ» писал о том, что Уфа до конца года получит 10 новых троллейбусов, а в начале 2026 года еще пять.