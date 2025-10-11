В Асбесте Свердловской области прошла олимпиада по финансовой грамотности

Олимпиада по финансовой грамотности среди жителей старшего возраста состоялась в городе Асбесте Свердловской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.
В мероприятии приняли участие 18 человек. Они выполняли тестовые задания по истории финансовой системы России, решали задачи и ребусы, а также показывали знания о защите от финансового мошенничества. Победителем стала Вера Исакова, второе место заняла Галина Смышляева, третье — Галина Курганникова. Все участники и победители олимпиады получили награды.
Проведение такой олимпиады способствует повышению финансовой безопасности граждан старшего поколения. Мероприятие помогает пожилым освоить актуальные знания о пенсионном обеспечении и защите от финансового мошенничества.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.