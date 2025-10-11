Ричмонд
Фрунзенский мост в Самаре намерены связать с Южным шоссе

На возведение третьей очереди путепровода в ближайшие годы может быть выделено свыше 3,7 млрд рублей.

В Самаре продолжается планирование развития городской инфраструктуры. В рамках проекта реестра расходов министерства транспорта ожидается внесение изменений в конструкцию Фрунзенского моста.

На возведение третьей очереди путепровода в ближайшие годы может быть выделено свыше 3,7 млрд рублей. Ожидается, что она свяжет мост с Южным шоссе, что выведет дорогу к участку «Обход Самары». Финансирование намерены разбить на три года.

В Самаре также активно обсуждаются стратегии соцэкономического развития города. В проекте предусмотрены ключевые мероприятия, включая благоустройство городских территорий.