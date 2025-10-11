Создан сервис подбора материалов для аккумуляторов и оптики

Сервис работает на передовых алгоритмах машинного обучения, что позволяет с высокой точностью предсказывать ключевые электронные свойства материалов. Для этого программа анализирует тополого-геометрические и структурные характеристики материала по более чем 20 параметрам. В результате программа за секунды с точностью 92% выявляет зависимости между структурой материала и его электронными свойствами и выдает предварительную оценку интересующего параметра — ширины запрещенной зоны материала. Разработчики оптимизировали алгоритм для работы с тернарными оксидными соединениями — материалам, применяемыми для современной электроники, оптики и энергетики. По мнению ученых, это позволит сэкономить время на трудоемких квантово-химических расчетах, онлайн-платформа позволяет выполнять высокопроизводительный скрининг новых материалов.