Квантовые системы пока не способны взламывать банковские счета

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Квантовый компьютер, способный взламывать банковые счета и получать доступ к картам, в мире пока не создан. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Центра квантовых технологий МГУ, профессор физического факультета вуза Сергей Кулик.
«Сегодня взлом банковского счета, как и взлом шифрования, используемого в мессенджерах, с помощью квантового компьютера невозможен. Потому что подобные задачи требуют использования десятков миллионов кубитов — таких систем сегодня не существует. Так что пока можно спать спокойно», — сказал ученый корреспонденту ТАСС на полях проходящего в Москве XX международного фестиваля «Наука 0+», главной темой которого в 2025 году стали квантовые технологии.
Представитель МГУ напомнил, что среди квантовых вычислителей на одиночных холодных атомах — одной из пяти наиболее перспективных платформ для создания в будущем полноценного компьютера для выполнения прикладных задач, — рекордным по массиву кубитов пока является система Калифорнийского технологического института. Она насчитывает 6 100 кубитов — квантовых битов, которые выступают единицами информации, аналогичными биту в обычном компьютере.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН.
Главной темой фестиваля в 2025 году определена «Твоя квантовая Вселенная», в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. Он проходит 10−12 октября на более чем 100 площадках столицы. В их числе — МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр «Россия», парк «Зарядье», а также музеи, НИИ и ряд вузов. Здесь откроются научно-популярные выставки и будут организованы лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.
