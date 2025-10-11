Ричмонд
Минтранс Ростовской области не планирует переноса маршрута Западной хорды

Донской минтранс считает нецелесообразным переносить маршрут Западной хорды.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области не планируют менять трассировку второго этапа строительства Западной хорды. Позиция регионального министерства транспорта была озвучена в ответ на обращение жительницы, выступившей против прокладки дороги через Кумженскую рощу. Комментарий ведомства опубликован в телеграм-канале губернатора Юрия Слюсаря.

Как сообщили в Минтрансе, проект возведения автодороги уже прошел все необходимые согласования и получил положительное заключение государственной экспертизы. На стадии проектирования прорабатывались различные варианты маршрута, и выбранный был признан наиболее оптимальным, соответствующим природоохранному законодательству РФ.

В ведомстве подчеркнули, что корректировка трассы Ростовского транспортного кольца на данном этапе нецелесообразна. При этом в рамках строительства запланированы компенсационные работы по возмещению и ликвидации зеленых насаждений на территории Кумженской рощи.

Отдельно отмечается, что участок, где будут вестись работы, расположен примерно в 100 метрах от границ объекта культурного наследия — ансамбля «Мемориальный комплекс “Кумженская роща”. Для обеспечения его сохранности в проектной документации разработан специальный раздел, предусматривающий комплекс необходимых защитных мероприятий.

