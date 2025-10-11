Минтранс Ростовской области не планирует переноса маршрута Западной хорды

Как сообщили в Минтрансе, проект возведения автодороги уже прошел все необходимые согласования и получил положительное заключение государственной экспертизы. На стадии проектирования прорабатывались различные варианты маршрута, и выбранный был признан наиболее оптимальным, соответствующим природоохранному законодательству РФ.