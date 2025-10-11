На Петровской набережной в Воронеже заложили Сквер предпринимателей

В Воронеже на Петровской набережной заложили новый сквер — «Сквер предпринимателей». На днях здесь высадили крупномерные саженцы.
Предварительно Минприроды Воронежской области провело обследование почв. Анализ показал низкую степень плодородия. Поэтому перед посадкой саженцев пришлось завозить дополнительный грунт. Кроме того, выбирая породы деревьев, предпочтение отдали неприхотливым видам деревьев. Это, по мнению экологов, увеличит приживаемость саженцев.
На следующем этапе обустройства сквера здесь разместят малые архитектурные формы -скамейки, урны, лавочки. Также появится кафе.