На Петровской набережной в Воронеже заложили Сквер предпринимателей

Предварительно Минприроды Воронежской области провело обследование почв. Анализ показал низкую степень плодородия. Поэтому перед посадкой саженцев пришлось завозить дополнительный грунт. Кроме того, выбирая породы деревьев, предпочтение отдали неприхотливым видам деревьев. Это, по мнению экологов, увеличит приживаемость саженцев.