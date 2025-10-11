Сотрудники кадрового центра Ленобласти посетили «Фабрику процессов»

Участниками тренинга на «Фабрике производственных процессов» стали сотрудники кадрового центра Ленинградской области. Событие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в комитете по труду и занятости населения региона.
Мероприятие стало первым из серии тренингов. Участники на собственном опыте узнали, какие бывают инструменты бережливого производства, как их применять в повседневной работе и в чем эффективность таких технологий. Занятие было основано на примере сборки регулятора давления газа. Тренинг позволил сотрудникам в стрессовой ситуации придумать необычные решения по упрощению работы.
«Это только начало: в ближайшее время через серию таких тренингов пройдут сотрудники всех филиалы кадрового центра Ленобласти. Мы развиваемся и улучшаем нашу работу каждый день! Благодарим центр развития промышленности Ленинградской области за организацию обучения», — подчеркнула директор кадрового центра Ленинградской области Татьяна Иванова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.