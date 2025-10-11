На Башкирию надвигается снег с дождем и утренний туман

В предстоящее воскресенье, 12 октября, в Башкирии ожидается сильный ветер, в некоторых районах пройдет снег с дождем. В региональном управлении МЧС России предупреждают жителей республики об усилении ветра до 20 метров в секунду.
По данным метеорологов Башгидрометцентра сегодня вечером и завтра днем по республике прогнозируется облачная погода, ночью с прояснениями. В ночное время ожидаются небольшие дожди, в восточных районах снег с дождем. Ветер будет восточного направления до 12 м/с, местами порывы будут достигать 15−20 метров в секунду.
На дорогах утром 12 октября возможен туман, видимость упадет до 500−1000 метров. МЧС по Башкирии в этой связи призывает водителей быть аккуратными и бдительными за рулем.
— При ухудшении видимости из-за тумана включи противотуманные фары. Соблюдай скоростной режим, держи дистанцию и не забывай ремни безопасности, — подчеркнули в МЧС по Башкирии.
