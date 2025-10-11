На Башкирию надвигается снег с дождем и утренний туман

По данным метеорологов Башгидрометцентра сегодня вечером и завтра днем по республике прогнозируется облачная погода, ночью с прояснениями. В ночное время ожидаются небольшие дожди, в восточных районах снег с дождем. Ветер будет восточного направления до 12 м/с, местами порывы будут достигать 15−20 метров в секунду.