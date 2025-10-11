В Татарстане завершилась профильная смена для активистов самоуправления

Республиканская профильная смена активистов школьного и студенческого самоуправления «Даешь новый курс» проходила с 2 по 8 октября на базе детского оздоровительного лагеря «Добрый» в Татарстане. Мероприятие соответствовало целям национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
В событии приняли участие 60 учащихся из 18 муниципальных образований Татарстана. Программа смены включала игры на сплочение, флешмобы, тренинги по креативному мышлению и эмоциональному интеллекту, а также мастер-классы по социальному проектированию и ораторскому мастерству. Особое внимание уделялось практической работе по созданию и презентации детьми собственных социальных проектов.
Кроме того, была организована насыщенная развлекательная программа, включающая творческие конкурсы, театральные постановки, танцевальные батлы и тематические фотосессии. На торжественном закрытии смены участники представили творческие выступления отрядов, а вожатые подготовили заключительный номер. Наиболее активные участники были награждены грамотами и ценными призами.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.