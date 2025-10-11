Власти Ростовской области сохранят текущий маршрут Западной хорды

Об этом заявили в министерстве транспорта региона. Выбранный вариант признан оптимальным и соответствует требованиям природоохранного законодательства. Дорогу проложат в 100 метрах от мемориала, для чего потребуется вырубка части деревьев с последующей компенсацией насаждений. Против этого варианта ранее выступали местные жители, подавшие иск к администрации города, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить проект.
Первый этап хорды уже сдан осенью 2024 года. Строительство второго этапа протяженностью 12,25 км оценивается в 30 млрд рублей.
После отказа от концессии с компанией «Т-Транс» губернатор Юрий Слюсарь обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о федеральном финансировании проекта. Завершенная Западная хорда станет частью Ростовского транспортного кольца и поможет вывести тяжелый транспорт из центра города.
Напомним, ранее сообщалось о том, что второй проект Западной хорды станет бесплатной.