Владивостокское «Динамо» уступило лидеру, но сохранило надежду на «Золото»

«Сказать, что у соперника было много моментов, — наверное, нет. Но то, что они больше владели мячом и инициативой, — их козырь, мы к этому готовились. К сожалению, не получилось. Пропустили первый гол, который не должны были пропускать. Знали, что соперник этим пользуется, — передачами в опорную зону… Не доработали. А до этого у нас было два хороших момента, могли забить. Оправдываться нет смысла. Впереди один тур, будем ждать, как сыграют соперники. Пока есть хоть один шанс, мы будем за него цепляться. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал после игры главный тренер «Динамо» Михаил Сальников.