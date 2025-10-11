Владивостокское «Динамо» уступило лидеру, но сохранило надежду на «Золото»

Владивостокское «Динамо» проиграло в последнем домашнем матче чемпионата московской «Родине-2» со счётом 0:2, но сохранило теоретические шансы на выход в группу «Золото» Второй лиги. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
«Родина-2» приехала во Владивосток на серии из трёх побед подряд, а своё последнее поражение потерпела дома 30 августа. Интересно, что тогда москвичей обыграло именно владивостокское «Динамо». Благодаря этой победе столичная команда возглавила турнирную таблицу, в то время как приморский клуб, чередуя победы и поражения, занимал пятую позицию.
Начало встречи осталось за хозяевами: они создали один опасный момент, после чего игра переместилась в центр поля.
Развязка наступила во втором тайме. В течение четырёх минут динамовцы пропустили два мяча. Сначала после прострела на линию вратарской площадки отличился Дмитрий Маркитесов. Вскоре после подачи углового мяч выбили за пределы штрафной, но дальний удар Астемира Хежева застал голкипера «Динамо» врасплох.
Хозяева попытались отыграться, но безрезультатно — 2:0 в пользу «Родины-2».
«Сказать, что у соперника было много моментов, — наверное, нет. Но то, что они больше владели мячом и инициативой, — их козырь, мы к этому готовились. К сожалению, не получилось. Пропустили первый гол, который не должны были пропускать. Знали, что соперник этим пользуется, — передачами в опорную зону… Не доработали. А до этого у нас было два хороших момента, могли забить. Оправдываться нет смысла. Впереди один тур, будем ждать, как сыграют соперники. Пока есть хоть один шанс, мы будем за него цепляться. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал после игры главный тренер «Динамо» Михаил Сальников.
Впереди у «Динамо» одна выездная игра. 18 октября в Краснодаре приморцы сыграют с «Кубанью».