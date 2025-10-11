В Тюменской области прошел градостроительный форум «Дом. Усадьба. ТМО»

Градостроительный форум «Дом. Усадьба. ТМО» состоялся 9 октября в поселке Московском Тюменской области в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации Тюменского муниципального района.
Форум объединил на своей площадке ключевых игроков рынка: представителей правительства Тюменской области, администрации Тюменского района, а также руководителей ведущих агентств недвижимости и компаний, специализирующихся на малоэтажной застройке. Центральным элементом деловой программы стала масштабная экспозиция, которая показала экономический потенциал Тюменского района.
На выставке были представлены передовые продукты, технологии и достижения ведущих промышленных предприятий муниципалитета. Гости и участники форума смогли оценить мощность местной производственной базы, обеспечивающей стройиндустрию качественными материалами и современными решениями.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.