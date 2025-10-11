Кишечную инфекцию выявили у детей, которых сняли с поезда из-за массового отравления

Стало известно, из-за чего массово заболели школьники из Челябинской области. Причину в своих социальных сетях назвал глава города Трехгорный Данил Громенко.
— В образцах всех пациентов выявлен норовирус — возбудитель кишечной инфекции. Заболевание не связано с качеством продуктов питания, — отметил Данил Громенко.
В больнице продолжают лечение 10 человек. Остальные чувствуют себя лучше и выздоравливают дома. Дети, которые были госпитализированы в Самаре, тоже скоро вернутся домой. Вместе с педагогом они приедут в Челябинскую область на поезде.
— Им переоформят билеты без дополнительной оплаты и организуют мониторинг на протяжении пути, — добавил глава Трехгорного.
Данил Громенко попросил жителей города воздержаться от посещения общественных мест и чаще мыть руки, чтобы не распространять инфекцию дальше.