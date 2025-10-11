Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кишечную инфекцию выявили у детей, которых сняли с поезда из-за массового отравления

У массово отравившихся школьников из Челябинской области выявлен норовирус.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, из-за чего массово заболели школьники из Челябинской области. Причину в своих социальных сетях назвал глава города Трехгорный Данил Громенко.

— В образцах всех пациентов выявлен норовирус — возбудитель кишечной инфекции. Заболевание не связано с качеством продуктов питания, — отметил Данил Громенко.

В больнице продолжают лечение 10 человек. Остальные чувствуют себя лучше и выздоравливают дома. Дети, которые были госпитализированы в Самаре, тоже скоро вернутся домой. Вместе с педагогом они приедут в Челябинскую область на поезде.

— Им переоформят билеты без дополнительной оплаты и организуют мониторинг на протяжении пути, — добавил глава Трехгорного.

Данил Громенко попросил жителей города воздержаться от посещения общественных мест и чаще мыть руки, чтобы не распространять инфекцию дальше.