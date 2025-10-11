Дикого волка заметили днем в пригороде Петербурга

Необычная встреча произошла в пригороде Петербурга: во Всеволожском районе Ленинградской области удалось заснять волка в светлое время суток. Это большая удача, ведь серые хищники обычно ведут скрытный, сумеречный и ночной образ жизни. Снимок, сделанный биологом Павлом Глазковым, запечатлел взрослого самца.
По словам Глазкова, зверь постоянно обнюхивает территорию, что говорит о важности запахов в жизни волков. Их обоняние в 40 раз превосходит человеческое, позволяя улавливать мельчайшие детали и понимать, кто из сородичей уже побывал в этих местах.
— Для волков наступает важный этап жизни. Уже скоро — во второй половине октября — волки начнут собираться в стаи, чтобы перезимовать. В стаю объединяются, как правило, родственники, но могут принять и пришлого зверя. Для поиска себе подобных серые по ночам начнут выть, ведь по голосу можно распознать соплеменника за многие километры, — рассказал Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».
Пока хищник предварительно изучает территорию в одиночку, он также активно меняет летнюю шубу на зимнюю. На снимках видно, что хвост животного уже полностью перелинял. В основании хвоста заметно черное пятно, где расположена так называемая «фиалковая» железа. Ее запах позволяет волкам определять пол, состояние здоровья и репродуктивный статус других особей, что является жизненно важной информацией для выживания в дикой природе.