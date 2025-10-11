Дикого волка заметили днем в пригороде Петербурга

— Для волков наступает важный этап жизни. Уже скоро — во второй половине октября — волки начнут собираться в стаи, чтобы перезимовать. В стаю объединяются, как правило, родственники, но могут принять и пришлого зверя. Для поиска себе подобных серые по ночам начнут выть, ведь по голосу можно распознать соплеменника за многие километры, — рассказал Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».