В Татарстане пройдет форум финно-угорских народов «Мы ветви древа одного»

Республиканский форум финно-угорских народов «Мы ветви древа одного» будет проходить с 16 октября по 16 ноября в Республике Татарстан в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Во время мероприятия запланированы тематические классные часы и мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях для знакомства с финно-угорскими народами региона. Кроме этого, 18 октября в Доме дружбы народов «Родник» города Набережные Челны состоится семинар для руководителей творческих финно-угорских коллективов Татарстана по работе с этнографическим материалом и его адаптацией в репертуар, а также круглый стол «Лучшие практики институтов гражданского общества в сфере сохранения и развития родных языков и культуры с применением современных технологий и форматов работы».
В городском Дворце культуры «Энергетик» пройдут мастер-классы по ткачеству и изготовлению финно-угорских украшений, ярмарка изделий народно-художественного промысла. Финалом первого дня станет концертная программа с участием профессиональных коллективов Марий Эл, Удмуртии и Мордовии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.