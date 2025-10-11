В Татарстане пройдет форум финно-угорских народов «Мы ветви древа одного»

Во время мероприятия запланированы тематические классные часы и мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях для знакомства с финно-угорскими народами региона. Кроме этого, 18 октября в Доме дружбы народов «Родник» города Набережные Челны состоится семинар для руководителей творческих финно-угорских коллективов Татарстана по работе с этнографическим материалом и его адаптацией в репертуар, а также круглый стол «Лучшие практики институтов гражданского общества в сфере сохранения и развития родных языков и культуры с применением современных технологий и форматов работы».