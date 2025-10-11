В Улан-Удэ состоится тренинг-марафон для молодежи

Тренинг-марафон для общественников и лидеров молодежных организаций пройдет 16 октября в городе Улан-Удэ Бурятии по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в республиканском агентстве по делам молодежи.
В качестве тренеров выступят три эксперта из Ассоциации тренеров Российского союза молодежи и Дальневосточного федерального университета. В течение дня каждый тренер проведет по три тренинга. «Тренинг-марафон» будет включать в себя девять тематических блоков, направленных на развитие надпрофессиональных компетенций у молодежи. Они будут посвящены личному бренду, созданию и развитию команды, эффективной коммуникации, креативному мышлению, личной эффективности и другим темам.
Занятия будут проходить одновременно на двух площадках: в молодежном центре в Улан-Удэ и штабе общественной поддержки «Единой России». Принять участие могут ученики старших классов, студенты вузов, учащиеся колледжей и техникумов, работающая молодежь, специалисты по работе с молодежью и организаторы добровольческой деятельности. Для участия необходимо отправить заявку по ссылке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.