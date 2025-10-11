Самый ценный в мире трюфель обнаружен на Кубани

Им удалось обнаружить и идентифицировать самый ценный вид трюфеля — Tuber magnatum, известный также как белый итальянский трюфель.
Ранее считалось, что этот деликатес, который ценится гурманами по всему миру за свой уникальный аромат и вкус, произрастает исключительно в странах Южной и Центральной Европы. Находка российских ученых полностью меняет эти представления.
— Мы проводили отбор трюфелей в Краснодарском крае вблизи села Молдовановка в сосновом лесу, — рассказывает Екатерина Малыгина, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной нейрофизиологии НИЧ ИГУ. — "Отобрали два вида трюфелей — черный и белый, сразу же зафиксировали образцы на месте сбора для более удобной транспортировки. Далее, вернувшись в Иркутск, начали проводить молекулярную идентификацию собранных плодовых тел. Затем, когда уже получили результаты секвенирования, сопоставили наши последовательности белого трюфеля с уже идентифицированными последовательностями из баз данных и увидели, что это Tuber magnatum — белый итальянский трюфель.
Идентификация была подтверждена с помощью тщательного генетического анализа, не оставляющего сомнений в редкости и ценности находки.
Сейчас научная группа занимается культивированием мицелия трюфеля в лабораторных условиях НИЧ ИГУ, что открывает новые перспективы для изучения и, возможно, промышленного выращивания этого редкого гриба в России. Некоторые предварительные результаты исследования уже опубликованы в международном научном журнале PeerJ.
Это открытие не только имеет огромное научное значение, но и потенциально может повлиять на гастрономический туризм и сельскохозяйственную сферу Краснодарского края, предоставляя региону еще одну уникальную «изюминку».