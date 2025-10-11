Самый ценный в мире трюфель обнаружен на Кубани

— Мы проводили отбор трюфелей в Краснодарском крае вблизи села Молдовановка в сосновом лесу, — рассказывает Екатерина Малыгина, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной нейрофизиологии НИЧ ИГУ. — "Отобрали два вида трюфелей — черный и белый, сразу же зафиксировали образцы на месте сбора для более удобной транспортировки. Далее, вернувшись в Иркутск, начали проводить молекулярную идентификацию собранных плодовых тел. Затем, когда уже получили результаты секвенирования, сопоставили наши последовательности белого трюфеля с уже идентифицированными последовательностями из баз данных и увидели, что это Tuber magnatum — белый итальянский трюфель.